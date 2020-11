Pescadores da RDCongo resgatados em águas angolanas

Dez pescadores que se encontravam à deriva devido a uma avaria na sua embarcação de fabrico caseiro nas águas territoriais nacionais foram salvos pelas autoridades marítimas angolanas.

Uma nota de imprensa da direcção do SME em Cabinda, chegado hoje, segunda-feira, a Angop, indica que o incidente aconteceu no dia 26 deste mês, quando os pescadores faziam a sua pesca nas águas da zona sul da Vila de Muanda (RDC), fronteira marítima e fluvial com a província de Cabinda, e após uma avaria no motor de popa da embarcação foram arrastados pelas correntes da foz do rio Zaire até às plataformas petrolíferas na zona de Malongo, onde foram resgatados.

Os dez pescadores foram já entregues às autoridades do seu país, em acto que aconteceu, sexta-feira-27, na fronteira terrestre de Yema, a sul de Cabinda, no quadro dos acordos diplomáticos existentes entre Angola e RDC e da Convenção Internacional das Nações Unidas para salvaguarda da vida humana no mar (SOLAS-1974).

O director provincial do SME em Cabinda, João Joveth Ângelo, que coordenou a comissão provincial multissectorial, procedeu à entrega, às autoridades dos serviços migratórios da DGM/Yema-Muanda, dos 10 pescadores resgatados.

Nelumbu Jean, um dos sinistrados, que agradeceu as autoridades migratórias ao nível da província de Cabinda e dos serviços marítimos pelo resgate e acolhimento, explicou que, na noite do dia 26/11, por volta das 20h10 minutos, foram surpreendidos por rajadas de vento, acompanhada de fortes ondas, que causou o naufrágio da embarcação que os transportava.

Após várias tentativas conseguiram colocar a embarcação numa posição favorável que possibilitou os navegantes serem arrastados pelas correntes até às plataformas petrolíferas do Malongo.

Fonte: Angop