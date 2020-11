Líderes religiosos manifestam suporte ao Presidente da República

Os líderes religiosos das 85 igrejas reconhecidas em Angola manifestaram hoje (segunda-feira), em Luanda, o seu apoio incondicional aos esforços do Presidente da República, João Lourenço, no combate à corrupção e à impunidade, para o fortalecimento da paz e da justiça social.

O facto vem expresso no Comunicado Final da reunião realizada entre o Chefe de Estado e as autoridades religiosas, com as quais abordou questões ligadas às actuais condições sociais e económico da população, bem como ao impacto da pandemia da Covid-19, no país.



As entidades religiosas consideraram importante a promoção de uma economia solidária e do diálogo social permanente, que se sobreponha à intolerância política, para a promoção e preservação da estabilidade social.



Saudaram os esforços do Presidente da República a favor da paz social, do diálogo com a juventude e da permanente defesa dos direitos humanos.



No âmbito do diálogo que o Presidente da República tem vindo a desenvolver com vários actores sociais, foram identificadas as prioridades para o reforço da parceria e colaboração das igrejas com o Estado, refere a nota .



Nesse contexto, foi recomendado que se reforcem os laços de cooperação entre o Estado e as igrejas, enquanto parceiros por excelência em questões sociais, dando continuidade aos programas nos domínios da saúde, educação, assistência social e da cidadania.

Melhorar as parcerias com as igrejas no domínio da educação, de uma forma mais permanente, através de escolas participativas, com a equivalência dos professores e dos currículos escolares, que tenham matérias como moral e ética, constam das recomendações do encontro.

Registo Civil

Segundo o comunicado lido pela Ministra de Estado para Área Social, Carolina Cerqueira, os líderes religiosos defendem o alargamento do registo civil nos municípios e bairros, recorrendo a parceria com as igrejas.

Advogaram ainda a aposta, cada vez mais, na habitação social em benefício das pessoas vulneráveis e mais necessitadas, melhoria das condições socioeconómicas, emprego, saneamento básico, energia e água, de forma a garantir a estabilidade e paz social para os angolanos indiscriminadamente.



Religiosos destacam importância do encontro



Em declarações à imprensa, o Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, destacou, no final da reunião, a importância do encontro, realçando que a intenção é ouvir as várias sensibilidades para encontrar o melhor caminho para a construção da sociedade.



“A nossa ideia é clara, o sentido da justiça, a verdade, gestão e transparência da coisa pública é uma coisa que nos caracteriza”, disse Dom Filomeno, numa referência ao combate à corrupção e à impunidade, levada a cabo pelo Chefe de Estado angolano.



Suzete João, reverenda da Igreja Teosófica, referiu que a ocasião serviu para apresentar várias questões e falar, também, do contributo que a Igrejas tem prestado à nação.

“Falamos da responsabilidade que a Igreja tem no resgate dos valores e da moralização da sociedade”, explicou.



Por sua parte, o bispo Afonso Nunes, da Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, disse que os líderes religiosos apresentaram as preocupações que afligem a população.

“Trouxemos ideias para ajudar o Executivo a encontrar soluções para os problemas, sobretudo os que dizem respeito à situação económica e social “, realçou.



Estiveram presentes no encontro com o Presidente João Lourenço 25 líderes religiosos, das 85 igrejas registadas oficialmente no país.



A Igreja como parceiro fundamental do Governo, tem exercido um papel importante na moralização e educação da sociedade, promovendo a paz social dos angolanos.

Fonte: Angop