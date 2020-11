Jovens morrem electrocutados dentro de uma cabine eléctrica

Dois jovens com idades compreendidas entre os 17 e 18 anos de idade morreram electrocutados dentro de uma cabine eléctrica instalada na antiga fábrica de Bolachas (Bolama), no município do Cazenga, em Luanda.

Presume-se que os mesmos tentavam furtar cabos eléctricos, uma prática recorrente na capital.

Os corpos foram removidos neste domingo, pelo Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB).

Em declarações hoje à Angop, o porta-voz provincial do SNPCB, Faustino Mingueis, disse que os peritos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) já estão a trabalhar no sucedido, para se averiguar os motivos reais da morte dos jovens.

Em Luanda é prática o roubo deste material da Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE), para venda em locais de pesagem de ferro velho, situação que tem provocado prejuízos avultados ao Estado, além de deixar muitas zonas às escuras.

Fonte: Angop