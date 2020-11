Governo diz que suspensão de linhas de crédito do Brasil deixou obras inacabadas

A secretária de Estado para o Orçamento e Investimento Público admitiu hoje que o país está com muitas obras financiadas por linhas de crédito inacabadas, incluindo do Brasil, porque as ajudas cessaram, sem qualquer explicação.

Aia-Eza da Silva respondia na Assembleia Nacional a questões levantadas por deputados, no decorrer da discussão, na especialidade, da proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) 2021.

A governante frisou que há obras inacabadas em todos os setores, muitas a 75% ou 80% do seu fim.

Fonte: Lusa