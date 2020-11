Explosão de mina de guerra mata criança e fere outras quatro em Moçambique

Uma criança morreu na sexta-feira e outras quatro ficaram gravemente feridas, vítimas do que terá sido uma mina de guerra esquecida numa horta no centro de Moçambique, disseram hoje à Lusa as autoridades.

O acidente aconteceu em Cateme, na província de Tete, e foi a segunda explosão de artefactos de guerra abandonados em pouco mais de uma semana no centro do país.

As cinco crianças da mesma família, com idades entre os 06 e 10 anos, apanharam a mina enquanto brincavam numa ‘machamba’ (horta) onde os pais faziam a sementeira de milho.

Fonte: Lusa