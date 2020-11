Chuva desaloja mais de mil pessoas em Malanje

Mil e 469 pessoas ficaram desabrigadas em Malanje em consequência da destruição de 306 residências, resultante das fortes chuvas que caíram sobre a província de Janeiro e Novembro deste ano.

Os dados foram avançados hoje (segunda-feira) pelo comandante dos Serviços de Protecção Civil e Bombeiros de Malanje, João Ambrósio Cassua, durante o acto simbólico provincial alusivo ao Dia Nacional do Bombeiro, que hoje se assinala.

O oficial acrescentou que as chuvas causaram ainda a destruição de 62 estabelecimentos comerciais, bem como a morte de duas pessoas e o ferimento de três outras, fruto do desabamento de paredes.

Disse que no período em análise, houve o registo de 265 ocorrências, mais 65 que no período homólogo do ano transacto, com destaque para 85 extinções de incêndios (mais 3), que resultaram em danos materiais avaliados em 168 milhões 866 mil kwanzas.

Apontou a negligência, curto-circuito, fogo posto e fuga de gás butano como as principais causas dos incêndios.

De Janeiro a Novembro foram ainda notificados 133 transportações hospitalares de vítimas de acidente de viação e de doentes (mais 32), 28 dispersões de abelha (menos 14), 25 remoções de cadáveres (mais 15), 19 resgate de cadáveres (mais 19) e 4 resgates e salvamento (menos 3), 8 neutralização de derrame de combustível, entre outras intervenções.

Assinalou também a realização de 333 inspecções e 17 vistorias à estabelecimentos comerciais como sendo outras actividades realizadas.

Por outro lado, João Ambrósio Cassua defendeu a necessidade dos efectivos dos Serviços de Protecção Civil e Bombeiros revelarem-se cada vez mais inovadores e criativos, com vista a aprimorar sua performance e, consequentemente, prestar melhores serviços aos cidadãos.

O Dia Nacional do Bombeiro é celebrado em homenagem e reconhecimento da coragem demonstrada por um grupo de Bombeiros na extinção de um incêndio de grandes proporções ocorrido na Refinaria de Petróleos de Luanda em 1981, em que muitos efectivos morreram durante o combate às chamas.

Fonte: Angop