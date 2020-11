Turquia chama de “terrorismo” o assassinato de cientista iraniano

A Turquia condenou neste domingo o assassinato de um dos principais cientistas do programa nuclear iraniano, que chamou de ato de “terrorismo que perturba a paz na região”.

“A morte de Mohsen Fakhrizadeh é um ataque nos entristece. Condenamos este vil assassinato e apresentamos nossos pêsames ao governo iraniano e aos parentes do falecido”, afirmou o ministério turco das Relações Exteriores em um comunicado.

“A Turquia se opõe a qualquer iniciativa que pretenda perturbar a paz na região e contra qualquer forma de terrorismo, independente dos autores e seus objetivos”, completa a nota.

Mohsen Fakhrizadeh, 59 anos, diretor do Departamento de Pesquisa e Inovação do ministério da Defesa, ficou gravemente ferido na sexta-feira perto de Teerão num ataque com carro-bomba perto de Teerão, seguido por um tiroteio entre vários indivíduos e sua equipe de segurança. O cientista morreu pouco depois.

O governo do Irão acusou Israel pelo assassinato.