Tóquio considera afirmações do MNE chinês sobre ilhas Senkaku “totalmente inaceitáveis”

O Governo do Japão classificou hoje como “totalmente inaceitáveis” as recentes declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, sobre a soberania das Ilhas Senkaku (Diaoyu, para a China) no mar do leste da China.

O Japão mantém este arquipélago sob seu controle administrativo, mas também a China e Taiwan reivindicaram a soberania daquelas ilhas. Tóquio denunciou as contínuas incursões de navios chineses.

Durante a visita ao Japão, esta semana, Wang defendeu a soberania chinesa sobre o arquipélago e lamentou a entrada de barcos pesqueiros japoneses naquelas águas.

Wang fez os comentários numa conferência de imprensa conjunta com o homólogo japonês, Toshimitsu Motegi, que falou anteriormente e que, por razões de protocolo, não teve oportunidade então de refutar as afirmações.

Motegi disse hoje que o que Wang defedeu naquela ocasião corresponde à “posição unilateral” da China e considerou as afirmações “totalmente inaceitáveis”.

Motegi reiterou que as ilhas fazem “sem dúvida” parte do território do Japão, por razões históricas e de direito internacional, algo que disse ter reiterado a Wang durante as conversações que manteve com o ministro chinês, esta semana, em Tóquio.

