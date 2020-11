MPLA sauda encontro do Presidente da República com juventude

O secretariado do Bureau Político do MPLA destacou, nesta sexta-feira, o encontro aberto e democrático que o Presidente República, João Lourenço, manteve, quinta-feira, com os jovens angolanos.

Segundo o comunicado final da 15ª reunião realizada sob orientação da vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, considera que a iniciativa reforça o sentido de presidência aberta virada para o fomento do diálogo e da concertação política.

Os membros do Secretariado do Bureau Político encorajam o Presidente João Lourenço a prosseguir com a política de proximidade e de auscultação dos mais diversos sectores da sociedade, congratulando-se com o empenho do Executivo na resolução dos problemas que afectam os jovens e capitalizar a sua participação no processo de desenvolvimento político, económico, social e cultural de Angola.

O MPLA regozijou-se com a abordagem feita pelo Titular do Poder Executivo em relação às eleições autárquicas, apelando o contributo de toda sociedade no sentido de juntos se trabalhar para a criação das condições necessárias para a sua materialização.

Enaltecem o sentido de participação política e o espírito empreendedor dos jovens angolanos, apelando-os a continuar a pugnar pelo amor a Pátria, pela preservação da estabilidade política e social e salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias constitucionais.

Durante o encontro foram analisados questões da actualidade política, económica e social do país, exortando a JMPLA e as outras organizações juvenis do país a trabalharem em prol da materialização das expectativas da juventude angolana.

O Órgão Executivo do MPLA analisou também a vida interna, com realce para os documentos finais do VIII Congresso Ordinário do MPLA, bem como o programa e logotipo das jornadas comemorativas do 64o aniversário da fundação do partido.

Fonte: Angop