Ministra da Saúde inaugura quinto laboratório de biologia molecular

A província da Lunda Norte torna-se a quinta a beneficiar de um laboratório de biologia molecular, depois de Luanda, Huambo e Uíge, inaugurado nesta sexta-feira, pela ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta.

Localizado no distrito urbano do Mussungue, município do Chitato, o laboratório vai atender as três províncias do leste de Angola (Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico), aumentando a capacidade de testagem na região.

Com uma capacidade de realizar dois mil testes de Covid-19/dia, sendo mil de Lisa e igual número de Zaragatoa, a montagem do laboratório durou três dias.

O imóvel comporta igualmente salas de preparação das amostras, reagentes, extracção, ampliação e sorologia, dormitórios para os técnicos, entre outros compartimentos.

Com a entrada em funcionamento do laboratório, a região leste deixa de depender de Luanda no processamento dos testes de biologia molecular, cujos resultados demoravam uma semana.

Para além da Covid-19, o laboratório realizará outros exames moleculares, que só eram possíveis na capital Luanda ou no exterior do país, como câncer; triagem pré-natal não invasivo que detecta além do sexo do bebé, possíveis alterações cromossômicas e as trissomias mais comuns nos bebés.

O Estado gastou sete milhões de dólares norte-americanos, na aquisição de laboratórios, que juntos, processam oito mil testes/dia.

A província da Lunda Norte tem o registo de 9 casos positivos de Covid -19, sendo oito activos e um recuperado.

Fonte: Angop