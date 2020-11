Instituto de supervisão de jogos prorroga prazo de candidaturas para concurso

O Instituto de Supervisão de Jogos (ISJ) anunciou nesta quinta-feira, em Luanda, a prorrogação, até às 23h59 do dia 14 de Dezembro, do prazo de entrega de candidaturas para o Concurso Limitado por Prévia Qualificação nº 01/ISJ/2020.

A fase de apresentação de candidaturas parta este concurso, lançada a 28 de Setembro último, no Jornal de Angola e no Sistema Nacional de Contratação Pública Electrónica, iria, inicialmente, até ao dia 27 de Novembro (sexta-feira).

Conforme uma nota do ISJ, a prorrogação do prazo deve-se, essencialmente, ao volume de solicitações de esclarecimentos apresentadas pelos concorrentes ao concurso.



De acordo com o comunicado, a que a ANGOP teve acesso, é igualmente prorrogado o prazo para a apresentação dos pedidos de esclarecimento, “na devida proporção”.

Pretende-se, com estas medidas do ISJ, assegurar a flexibilização dos prazos para que os concorrentes possam, de modo adequado, elaborar e apresentar as suas candidaturas, nos termos dos documentos do concurso, com a finalidade de vir a ser celebrado o Contrato de Concessão para a exploração dos Jogos Sociais com o candidato que apresente as melhores condições técnicas e financeiras.

As peças do Procedimento Concursal encontram-se disponíveis para consulta pública, mediante solicitação por escrito, livre de encargos, no ISJ, ficando apenas as entidades interessadas em submeter candidaturas sujeitas ao pagamento de uma taxa em Kwanzas no valor de Kz. 50.000.000,00 ou o equivalente em divisas, à luz do disposto no ponto 4.2. do Programa do Concurso.



Reitera-se, igualmente, que as peças do presente Procedimento Concursal, bem como a Adenda ao Programa de Concurso e ao Caderno de Encargos, estão disponíveis no site do Ministério das Finanças (minfin.gov.ao/Compras Públicas).

