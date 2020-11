Funeral de estudante morto em manifestação realiza-se no sábado

O funeral de Inocêncio de Matos, o estudante que morreu na sequência de uma manifestação em Luanda no passado dia 11 de novembro, vai ser realizado no sábado às 10:00, segundo fonte familiar.

Alfredo de Matos, pai do jovem de 26 anos, que morreu em circunstâncias ainda por esclarecer, disse à Lusa que as cerimónias fúnebres vão ser feitas no cemitério da Mulemba, conhecido como 14, no município do Cazenga, em Luanda, após ter sido realizada a segunda autópsia requerida pelos familiares de Inocêncio.

O relatório oficial, do Hospital Américo Boavida, indica que o estudante sofreu “ofensa corporal” com “objeto contundente não especificado”, tendo morrido após uma intervenção cirúrgica, enquanto testemunhas oculares dizem que foi atingido por uma bala da polícia, versão aceite pela família de Inocêncio de Matos.

Fonte: Lusa