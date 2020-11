Al-Ahly vence Zamalek e conquista ‘Champions’ africana pela nona vez

Os egípcios do Al-Ahly reforçaram hoje o estatuto de ‘reis’ africanos do futebol, ao conquistarem pela nona vez a Liga dos Campeões do continente, com um triunfo por 2-1 face aos compatriotas do Zamalek, treinados por Jaime Pacheco.

A histórica final da 56.ª edição, a primeira entre dois clubes do mesmo país e à porta fechada, culpa da pandemia da covid-19, foi decidida com tentos de Amr Al Sulaya, aos cinco minutos, e Mohamed Magdy Kafsha, aos 86, contra um de Shikabala, aos 31.

O Al-Ahly já tinha arrebatado a prova em oito ocasiões, em 1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012 e 2013, as quatro primeiras do século XXI sob o comando do treinador português Manuel José. O Zamalek e o TP Mazembe somam cinco cetros.

Fonte: Lusa