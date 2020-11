Um total de 337 pessoas, incluindo oficiais e pilotos do exército, foram condenadas à prisão perpétua nesta quinta-feira pela tentativa frustrada de golpe de Estado de 2016 contra o presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Outras 60 pessoas foram condenadas a penas menores e 75 foram absolvidas, segundo um resumo do veredicto obtido pela AFP. Quase 500 pessoas sentaram no banco dos réus no julgamento.

Fonte: AFP