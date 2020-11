Granada perdida no campo mata duas crianças em Moçambique

Duas crianças morreram e outras três sofreram ferimentos graves após a explosão de uma granada perdida no campo, há uma semana, no centro do país, disseram hoje à Lusa autoridades e familiares.

As crianças com idades entre os cinco e 12 anos apanharam a granada de mão numa horta junto a Zimpinga, distrito de Gondola, disse à Lusa Cecília António, mãe de três das cinco vítimas.

As vítimas aproveitavam a suspensão das aulas devido à pandemia de covid-19 para apanhar cogumelos para alimentação e venda.

Fonte: Lusa