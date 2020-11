Angola regista 99 novos casos e 100 recuperados

As autoridades sanitárias angolanas anunciaram, nesta quinta-feira, o registo, nas últimas 24 horas, de 100 pacientes recuperados da Covid-19, 99 novas infecções e um óbito.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que falava na habitual sessão de actualização de dados da Covid-19 no país, dos recuperados, 34 são da Huíla, 32 de Luanda, 17 de Malanje, 13 do Huambo, três da Lunda Sul e um do Cuanza Sul, com as idades entre dois a 63 anos.

Quanto aos novos casos positivos, apontou que os mesmos envolvem cidadãos cujas idades rondam dos dois meses a 77 anos, sendo 65 do sexo masculino e 34 do feminino.

Conforme o responsável, trata-se de 46 casos diagnosticados na província de Luanda, 21 no Huambo, 14 no Cunene, sete no Cuanza Sul, quatro em Malanje, quatro em Cabinda, dois no Uíge e um no Moxico.

Em relação ao óbito, Franco Mufinda informou que se trata de uma cidadã angolana, de 63 anos de idade e residente em Luanda.

Angola contabiliza 14.920 casos positivos, 341 óbitos, 7.617 recuperados e 6.962 activos.

Dos activos, sete estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 13 graves, 175 moderados, 185 com sintomas leves e 6.582 assintomáticos.

As autoridades sanitárias seguem 380 doentes internados nos centros de tratamento do país.