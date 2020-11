Africa CDC diz que “é evidente” que segunda vaga de infeções chegou ao continente

O diretor do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (Africa CDC) disse hoje ser “evidente que a segunda vaga” de infeções pelo novo coronavírus “chegou ao continente” de 1,2 mil milhões de pessoas.

África regista mais de 2,1 milhões de casos de infeção com covid-19, que representam 3,5% do total de infeções a nível global, sendo que 85% das pessoas (mais de 1,78 milhões) recuperaram. O número de mortes devido à doença ultrapassa a barreira das 50 mil.

Na última semana, o continente africano registou 94 mil novos casos de infeção e 2.400 mortes devido à covid-19 e cinco países são responsáveis por cerca de 70% do total de infeções: África do Sul, Marrocos, Egito, Etiópia e Tunísia, anunciou o diretor do CDC, John Nkengasong, na conferência de imprensa semanal sobre a situação da pandemia em África.

Fonte: Lusa