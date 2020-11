UNITA reafirma compromisso com a paz

O secretário-geral da Unita, Álvaro Tchicuamanga, reafirmou hoje, em Ndalatando, província do Cuanza Norte, o comprometimento do partido com a paz e a unidade entre os cidadãos, visando um país melhor para todos.

O político, que falava num encontro com membros do partido, exaltou o papel das igrejas na manutenção da unidade, reconciliação entre os angolanos e preservação da paz.

Apelou, por outro, maior diálogo entre o governo e a juventude, visto que o diálogo reforça o exercício da democracia e evita climas de tensão na sociedade.

“A concertação e o aprofundamento do debate político e o diálogo deve prevalecer para que se construa uma Angola unida e desenvolvida onde todos possam se rever”, disse.

Durante o encontro, o secretário-geral do partido deu a conhecer aos membros os resultados da segunda reunião ordinária da sua comissão política, realizada recentemente em etapas distintas em Luanda, Huambo e Malanje.

Fonte: Angop