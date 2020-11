PR discute situação social do país com a juventude

O Presidente da República, João Lourenço, vai dialogar, quinta-feira, em Luanda, com representantes dos mais variados segmentos da juventude angolana.

De acordo com uma nota da Secretaria de Imprensa do Presidente da República, o encontro acontece “no espírito da sua presidência aberta e na sequência de outros realizados em Julho e Outubro do ano passado, respectivamente nas cidades do Soyo e Cuito”.

São esperados para a reunião de Talatona representantes de dezenas de associações juvenis e outros entes ligados à actividade dos jovens, nos planos profissional, educativo, religioso, do activismo político e social, empreendedorismo, da cultura, desporto, ambiente, entre outros.

Recentemente, João Lourenço recebeu em audiência o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Isaías Calunga, com quem analisou preocupações ligadas à habitação para jovens, formação técnico-profissional, ao emprego e à inserção no sistema de ensino.

O encontro acontece numa altura em que grupos juvenis da sociedade civil se têm vindo a manifestar em protesto contra a subida do custo de vida, exigir mais transparência no combate à corrupção, melhores condições de vida, entre outras.

Fonte: Angop