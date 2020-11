França ignora ameaças dos EUA e anuncia “imposto digital”

A França aplicará um imposto sobre as grandes empresas do setor digital em 2020 – confirmou seu Ministério da Economia nesta quarta-feira (25), apesar das ameaças dos Estados Unidos de sobretaxar produtos franceses no valor de US$ 1,3 mil milhão.

“As empresas sujeitas a este imposto receberam uma notificação fiscal para os pagamentos de 2020”, disse a mesma fonte, referindo-se a esta tributação relativa aos gigantes de Internet, também conhecidos como GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple).

Fonte: AFP