EUA registam 2.081 mortos e mais de 166 mil casos num só dia

Os Estados Unidos registaram 2.081 mortos e 166.960 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

O total de óbitos desde o início da pandemia cresceu para 259.641 e o de casos para 12.563.201.

Embora Nova Iorque já não seja o estado com o maior número de infeções, continua a ser o mais atingido em mortes (34.362).

O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington estimou que até ao final do ano os Estados Unidos vão atingir as 320 mil mortes até ao final do ano e 440 mil até 01 de março.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.397.322 mortos resultantes de mais de 59,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

