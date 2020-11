Deputados questionam executivo sobre falta de diálogo com os Jovens

Os deputados a Assembleia Nacional questionaram, nesta terça-feira (23), durante os trabalhos de auscultação da 7ª Comissão de Trabalho Especializada (7ªCTE) da Assembleia Nacional, a ministra da Juventude e Desportos, Ana Paula da Silva, sobre a falta de diálogo entre o executivo e os jovens.

A questão surge na sequência do encontro realizado com os parceiros sociais, no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) para o ano de 2021, em que foram apresentadas queixas sobre a pouca abertura na comunicação por parte do ministério da Juventude e Desportos,

Ana Paula da Silva defendeu o seu órgão de tutela dizendo que o facto dos jovens estarem necessitados e com muitas dificuldades, faz com que o ministério seja mais visado e pressionado a resolver problemas como crédito, emprego e muitos outros. Entretanto, Ana Paula do Sacramento Neto esclareceu que as respostas que a juventude anseia não são dadas pelo ministério que dirige, mas sim pelo MAPTSS, BDA e outras instituições.

“Tem que se encontrar a melhor forma, mas reiteramos que o diálogo tem sido realizado, quer com a juventude quer com as organizações desportivas. Ouvimos, mas ainda temos algumas questões que devemos aprimorar. Tem-se feito coisas, mas diante de tantas dificuldades parece nada”, afirmou a ministra da Juventude e Desportos.

Na ocasião os parlamentares colocaram também a preocupação sobre a lei do mecenato, que permite que as empresas que praticam usufruam de isenções e benefícios fiscais, porém não se tem estado a verificar essa realidade, o que desincentiva o apoio tanto à cultura, quanto ao desporto. O assunto ficou em aberto, ficando por ser melhor debatido num outro encontro que irá dirimir todas as questões referentes ao tema.