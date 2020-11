Deputados criticam falta de qualidade e pouca atratividade dos programas da TPA Internacional

Os deputados da 7ª Comissão de Trabalho Especializada (7ªCTE) da Assembleia Nacional mostraram-se insatisfeitos com falta de qualidade e pouca atratividade do conteúdo programático da TPA Internacional.

Questionado sobre o assunto, nesta terça-feira, o Secretário de Estado da Comunicação Social, Nuno Carnaval, disse que está em curso a reformulação de conteúdos de programação da TPA e que planeia-se para breve a existência de canais segmentados, criando-se para tal a TPA Noticias e a TPA Educa (educação e cultura), e que para além disso prevê-se ainda a retoma de alguns programas para o canal 1 e outros e independentes, que serão introduzidos na grelha de programação da TPA Internacional.

Sobre os órgãos de comunicação que passaram recentemente para a esfera do Estado, no âmbito do processo de recuperação de ativos, em virtude de terem sido constituídos com dinheiro público, Nuno Carnaval garantiu que as mesmas não ficarão sobre a guarda do Estado e esclareceu que após a avaliação patrimonial, será feito um relatório final e com base nos seus valores enquanto ativos, serão alienados num concurso a ser lançado publicamente, num processo que se pretende plural, isento e transparente.

Quanto a falta de sinal de televisão e rádio em algumas aéreas recônditas no país, Nuno Carnaval respondeu explicando que a falta de alguns emissores e outros equipamentos que estão descontinuados com a remoção das antenas têm suscitados alguns problemas com o sinal. O mesmo avançou que o ministério irá implementar em todo o território nacional o sistema de rádios comunitárias, por via do sistema AM, assim que for aprovada a lei.