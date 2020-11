Angola com mais 79 casos e duas mortes nas últimas 24 horas

Angola registou mais 79 casos de covid-19, totalizando agora 14.821 infetados, e mais duas mortes, anunciou hoje o secretário de Estado angolano para a Saúde Pública.

Franco Mufinda adiantou, no balanço epidemiológico diário, que 67 casos foram registados em Luanda, cinco no Huambo, quatro na Lunda Sul, um na Lunda Norte, outro em Cabinda e outro no Uíje.

Os infetados têm entre 1 e 78 anos, sendo 56 de sexo masculino e os restantes do sexo feminino.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais duas mortes devido à doença, um homem e uma mulher, angolanos, de 34 e 67 anos, respetivamente.

Outras 73 pessoas foram consideradas recuperadas da doença.

Angola totaliza 14.821 casos, incluindo 340 óbitos, 7.517 dados como recuperados e 6.964 ativos, com cinco doentes em estado crítico e 13 graves.

Foram analisadas 3.229 amostras, num cumulativo de 223.198 até à data.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.410.829 mortos resultantes de mais de 59,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 50.297 mortos confirmados em mais de dois milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Angola regista 340 óbitos e 14.821 casos, seguindo-se Moçambique (128 mortos e 15.302 casos), Cabo Verde (104 mortos e 10.400 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.137 casos), Guiné-Bissau (43 mortos e 2.422 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 981 casos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa