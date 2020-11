Primeira reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre Tigré sem declaração comum

O Conselho de Segurança das Nações Unidas realizou hoje a sua primeira reunião sobre a guerra em Tigré, na Etiópia, não tendo emitido uma declaração conjunta sobre os eventos que levaram mais de 40.000 a fugirem para o Sudão.

“A África do Sul pediu tempo para os enviados conduzirem as suas consultas e encaminharem o assunto para a União Africana e uma declaração poderia complicar a situação”, afirmou, sob anonimato, um diplomata africano no final da sessão, citado pela agência France-Presse.

De acordo com um diplomata europeu citado pela mesma agência, “os europeus expressaram as suas preocupações, condenaram a violência étnica e pediram a proteção de civis”.

Fonte: Lusa