Disputa por faca termina em morte de adolescente

Um adolescente de 16 anos de idade foi morto acidentalmente com golpe de faca, quando disputava a posse deste instrumento com um amigo para corte de um mamão, no domingo (22), na cidade do Lubango, província da Huíla.

A informação foi avançada hoje, segunda-feira, à Angop, na cidade do Lubango, pelo porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional da Huíla, em exercício, 3º subchefe Fernando Tongo, tendo confirmado que foi uma acção involuntariamente.

O crime, precisou, ocorreu no interior de uma residência, bairro do Tchioco, sendo que o acusado está já sob custódia da Polícia Nacional.

Contou que os dois adolescentes disputavam uma faca para cortar um mamão, mas a certa altura o rapaz de 15 anos soltou o objecto que atingiu com a parte da lâmina a região torácica do amigo, que ainda foi transportado para um hospital onde acabou por falecer.

Fez saber que ainda no domingo, foi morto à facada um cidadão de 29 anos de idade, na via pública na comuna da Palanca, no município da Humpata, província da Huíla, por meliantes que se colocaram em fuga.

Relatos de testemunhas, segundo informou o porta-voz, a vítima foi interpelada e ferida mortalmente por meliantes na via pública, quando esta se dirigia para sua casa.

Fonte: Angop