Clubes propõem início do Girabola para depois do natal

O Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão deve começar no dia 27 de Dezembro, dois dias após a celebração do Natal.

Doze dos 16 clubes concorrentes da maior prova do desporto rei no país, reunidos recentemente, propuseram esta contraproposta à Federação Angolana de Futebol (FAF).

O órgão reitor propôs o dia 19 de Dezembro como data de início da prova, mas os clubes, liderados pela comissão para a criação da Liga de Futebol de Angola, pretendem que seja apenas no dia 27 do mesmo mês.

O objectivo é conferir maior tempo aos participantes para cumprirem com o protocolo de biossegurança (devido à Covid – 19) definido para o exercício das atividades desportivas federadas, destacando-se a criação de condições de realização de testes regulares.

Esta prova deve ter início ainda este ano e ser disputada num prazo mínimo de seis meses, no fim do qual, a FAF deve indicar os representantes às competições africanas, sob pena de sanções por parte da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA).

Com cinco jornadas por disputar, o campeonato pasado, então liderado pelo Petro de Luanda, com 54 pontos, contra 51 do 1.º de Agosto, segundo com menos um jogo, foi anulado em Março último na sequência do decreto presidêncial sobre o estado de emergência.

A ser aceite pela federação, esta proposta dos clubes, a 1.ª jornada do Girabola disputa-se no dia 27 (um domingo) com o seguinte cartaz:

Recreativo da Caála – Baixa de Cassange de Malanje

Progresso do Sambizanga – Recreativo do Libolo

Ferrovia do Huambo – Cuando-Cubango FC

Académica do Lobito – Sagrada Esperança

Sporting de Cabinda – Desportivo da Huíla

Williet de Benguela – Santa Rita de Cássia

1.º de Agosto – Interclube

Petro de Luanda – FC Bravos do Maquis.

