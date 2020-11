Secretário-Geral da UNITA quer adequação do partido ao novo contexto

Face aos actuais e futuros desafios, o Secretário-geral da Unita, Álvaro Daniel, defendeu, nesta segunda-feira, em Malanje, a necessidade de se ajustar a estrutura da organização às transformações políticas e sociais do país.

Ao intervir na abertura do Seminário sobre a Reorientação Política e Metodológica dos Quadros, o político precisou que a Unita deve evoluir conforme à dinâmica social e as circunstâncias, afirmando que o momento exige uma estruturação partidária diferente da dos tempos idos.

Entende que a presente etapa de luta política requer a mesma linguagem entre os quadros do partido, sobretudo perante situações políticas, sociais e económicas do país, sem descurar a necessidade do aprofundamento da democracia interna.

Na ocasião, o secretário nacional para a formação de quadros, Eduardo Paulo, fez saber que o seminário visa impulsionar a actividade dos quadros da Unita no país, tendo em vista o desenvolvimento do partido.

De acordo com o responsável, pretende-se, igualmente, preparar os membros da organização a fim de interpretarem e responderem cabalmente às aspirações do povo angolano.

Figuram dos temas a serem debatidos no encontro com duração de algumas horas, a Estabilidade político-administrativa da Unita, desafios da democratização interna, fundamentos da disciplina partidária, estruturação e funcionamento do partido, o político e os mídias, entre outros.

O Seminário de Reorientação Política e Metodológica dos Quadros decorre na sequência da II Reunião Ordinária da Comissão Política da Unita, que juntou nos dias 21 e 22 delegados das províncias da região Norte e Leste, nomeadamente Malanje, Cuanza Norte, Uíge, Bengo, Cabinda, Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico.

