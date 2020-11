Mais dois mortes por covid-19 e 78 novos infetados em Moçambique

Moçambique registou hoje mais duas mortes por covid-19, elevando o total para 126, havendo ainda 78 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, anunciou o Ministério da Saúde.

O estado de saúde dos dois moçambicanos, com 62 e 64 anos, agravou-se durante o internamento em unidades hospitalares da cidade de Maputo, tendo ambos perdido a vida hoje, disse Benigna Matsinhe, diretora adjunta de Saúde Pública, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

A responsável anunciou ainda 72 novos casos positivos, que sobem o acumulado para 15.109, dos quais 14.802 são de transmissão local e 307 importados.

“Do total, 71 são moçambicanos e um é do Burundi”, acrescentou.

No país foram registados, nas últimas 24 horas, mais 78 casos dados como recuperados, contabilizando assim um total de 13.229 (87%), havendo ainda um cumulativo de 583 internados.

A capital moçambicana, Maputo, tem o maior número de infeções ativas, com 1.479, seguida da província de Maputo, com 75, e as restantes províncias têm menos de 40 casos.

Desde o anúncio do primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus, Moçambique testou 223.235 pessoas suspeitas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.388.590 mortos resultantes de mais de 58,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa