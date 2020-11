Bela Malaquias anuncia criação de um partido político

A jornalista Florbela Malaquias, anunciou, neste domingo (22), a intenção de criar uma formação política, a denominar-se “Partido Humanista de Angola”.

Em declarações à Rádio Nacional de Angola (RNA), a igualmente jurista Florbela Malaquias referiu que a coordenação do projecto já remeteu ao Tribunal Constitucional o pedido de inscrição da comissão instaladora do futuro partido.

“Entendemos ser oportuno trazer outras valências para arena política angolana, para o exercício da cidadania”, argumentou.

Disse pretender ter suporte de uma universalidade de ideias decorrentes da realidade concreta, no que diz respeito às pessoas e Angola.

Florbela Malaquias nasceu a 26 de Janeiro de 1959, na província do Moxico, é licenciada em Direito pela Universidade Agostinho Neto (UAN) e foi militar do braço armado da UNITA na época do conflito armado.

Fonte: Angop