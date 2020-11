AGT organiza terceiro leilão online de mercadorias diversas

A Administração Geral Tributária (AGT) realiza no dia 29 de novembro um leilão online de mercadorias diversas contentorizadas e não contentorizadas.

Este é o terceiro leilão online e será promovido pelo Serviço Regional Tributário da Primeira, Terceira e Quarta Região.

Segundo uma nota divulgada no seu portal, AGT informa que os interessados em participar deverão sujeitar-se ao cumprimento dos termos de arrematação das mercadorias apreendidas, perdidas ou abandonadas, previstas no Código Aduaneiro, bem como no Decreto Executivo Conjunto n.º 12/95, de 28 de Abril, que aprova os prazos legais de armazenagem.

Para mais informações, os interessados devem consultar portal da AGT: https://leilaoagt.minfin.gov.ao.