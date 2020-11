Edifícios confiscados pela PGR são do antigo ministro Pitra Neto

Os edifícios confiscados pela Procuradoria-Geral da República, nesta sexta-feira, no âmbito do processo de investigação patrimonial sendo o Hotel Monalisa Residence, projecto imobiliário Torres Eucaliptos, edifício Instituto Sapiens, Edifício Luanda Medical Center, financiados com fundos públicos provenientes do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), ficaram sob gestão de empresas privadas pertencentes ao antigo ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, António Pitra Neto.