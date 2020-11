Donald Trump abandona reunião do G20 para ir jogar golfe

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou a reunião do G20, organizada pela Arábia Saudita de forma virtual devido à COVID-19, para ir jogar golfe depois de fazer uma breve aparição.

Trump, que ainda não admitiu a derrota para Joe Biden na eleição presidencial deste mês, discursou durante a sessão de abertura da reunião.

Uma fonte com acesso às sessões online, fechadas para a imprensa, disse que Trump afirmou ter feito “um trabalho absolutamente incrível durante sua gestão, economicamente e com a pandemia”.

Foi um exercício de “auto-propaganda”, segundo a mesma fonte, que acrescentou que o presidente Trump “nada disse sobre a situação global”.

“Foi uma honra trabalhar com vocês e espero trabalhar com vocês no futuro e por muito tempo”, teria dito o presidente ao fim do discurso, segundo outra fonte.

Ao fim da videoconferência, Trump foi substituído pelo secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, enquanto outros líderes mundiais continuavam a falar.

Mais tarde, o mandatário republicano deixou a Casa Branca e se dirigiu a um campo de golfe na Virgínia, perto de Washington, onde foi saudado por um punhado de apoiantes, um deles segurando uma faixa que dizia “mais quatro anos”.

Fonte: AFP