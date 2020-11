Um golo solitário do grego Samaris deu hoje a vitória ao Benfica na visita ao Paredes, do Campeonato de Portugal, com os ‘encarnados’ a avançarem para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

Em Paredes, Samaris fez o único golo do encontro, aos 26 minutos, assegurando a qualificação do Benfica para a fase seguinte, na qual também já estão FC Porto e Sporting de Braga.

A quarta eliminatória da Taça de Portugal está agendada para o fim de semana de 12/13 de dezembro.

Fonte: Lusa