Unita reafirma compromisso com a paz

O secretário municipal da UNITA no Huambo, Monteiro Eliseu, reafirmou hoje, sexta-feira, o compromisso do seu partido de manter a paz e estabilidade político-social no país.

Falando em conferência de imprensa sobre os últimos acontecimentos de instabilidade social registados no país e na província em particular, o responsável referiu ser o partido contra tais actos, pois comprometem a paz e reconciliação nacional.

Contestou acusações, que recaem sobre a sua organização, de possível promotora da referida desordem social, afirmando que a Unita tem compromisso com a paz enquanto factor indispensável para promover o desenvolvimento e progresso de Angola.



Neste sentido, defendeu o reforço do diálogo entre as instituições e a sociedade em geral para fortificar os pilares da reconciliação nacional, resolver os problemas que os cidadãos enfrentam e melhorar o seu bem-estar.



A seu ver, deve-se combater a intolerância política, garantir convivência pacífica na diferença e consolidar a democracia, a fim de se renovar as esperanças de uma Angola cada vez mais próspera.



Quanto a província, recomendou maior abertura na participação das “forças vivas” da sociedade no desenvolvimento da região.

Fonte: Angop