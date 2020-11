União Africana envia três antigos presidentes africanos para mediar conflito na Etiópia

A União Africana (UA) nomeou três antigos presidentes como enviados especiais à Etiópia para tentar concretizar a mediação entre as várias fações envolvidas no conflito no país, anunciou hoje o Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

O chefe de Estado sul-africano, que ocupa atualmente a presidência rotativa da UA, anunciou, em comunicado, que os antigos presidentes de Moçambique, Joaquim Chissano, da Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf, e da África do Sul, Kgalema Motlanthe, serão os enviados à Etiópia.

Cyril Ramaphosa expressou também, citado pela agência France-Presse (AFP), o “profundo desejo de acabar com o conflito através do diálogo entre todas as partes”.

Fonte: Lusa