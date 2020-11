Marcelo lidera nas intenções de voto para as presidenciais em Portugal seguido por Ana Gomes

O atual presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lidera nas intenções de voto para as presidenciais seguido pela antiga eurodeputada Ana Gomes e André Ventura, líder do Chega, partido da direita portuguesa, várias vezes acusado de racismo, foi recentemente multado por um tribunal por discriminar contra ciganos.

De acordo com um estudo da Eurosondagem, divulgado pela Lusa, Marcelo Rebelo lidera com 63,1% das intenções de voto (+2,1%), seguido por Ana Gomes com 10,1% e André Ventura com 10%.

O estudo foi efetuado entre os dias 16 e 19 através de 1.525 entrevistas validadas, tendo a amostra um erro máximo de 2,51% para um grau de probabilidade de 95,0%.

Fonte: Lusa