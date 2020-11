Luísa Damião apela ao diálogo construtivo

A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, exortou neste sábado, em Luanda, os militantes simpatizantes e amigos da JMPLA a continuarem a construir espaços de diálogo construtivo, de debate de ideias saudáveis nos bairros e nas escolas com respeito e tolerância.

Falando no acto que visou saudar as festividades do 58.º aniversário da comemoração da fundação da JMPLA, organização juvenil do MPLA, a assinalar-se a 23 de Novembro do corrente, referiu que a juventude angolana é exemplar e ama o seu país e os seus símbolos.

“Quando atacamos o outro, quando ofendemos ou adjectivamos o outro, perdemos o essencial e a essência, principalmente, a capacidade de apresentarmos soluções para a construção do futuro “, sublinhou.

Para Luísa Damião, é importante que a organização se insira cada vez mais na sociedade, trabalhando com os jovens de todos os extractos sociais, alargando a acção ao meio universitário, nos institutos médios, nas organizações juvenis, nos espaços culturais e nos mais diversos meios associativos, tornando assim numa organização mais inclusiva.

Aconselhou as jovens mulheres para não perderem o foco e abraçarem sempre o profissionalismo, o mérito, a competência, colocando o talento e saber em tudo o que fizerem e nunca prescindam dos valores como a humildade, solidariedade, tolerância e o respeito.

Por seu turno, o primeiro-secretário nacional da JMPLA, Crispiniano dos Santos, afirmou que os jovens da sua organização vão continuar engajados no desenvolvimento do país e comprometidos com a moralização da sociedade.

Apesar do momento difícil, o dirigente, apelou aos seus companheiros para se manterem firmes aos princípios do partido que está a trabalhar para um futuro melhor dos angolanos.

Segundo Crispiniano dos Santos, o MPLA é o porto seguro dos angolanos, sublinhado que conquistou a liberdade, a paz e está trabalhar para a revitalização do sector produtivo para fomentar o aumento da produção nacional, no sentido de surgirem mais postos de empregos.

A JMPLA é a Organização Juvenil do MPLA fundada a 23 de Novembro de 1962 em Leopoldville (actual Kinshasa) ex – Zaíre, no início da guerra de libertação nacional contra o jugo colonial, concebida pelo MPLA como seu viveiro juvenil.

Fonte: Angop