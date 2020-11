Luanda Medical Center diz ser só arrendatária do edifício devolvido ao Estado

A empresa proprietária da clínica Luanda Medical Center esclareceu hoje ser apenas arrendatária do edifício que foi devolvido ao Estado angolano, não sendo por isso visada no processo de investigação patrimonial anunciado pelas autoridades judiciais angolanas.

Na sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou que foram entregues ao Serviço Nacional de Recuperação de Ativos (SENRA) vários ativos imobiliários, incluindo o edifício onde funciona a clínica Luanda Medical Center, no distrito da Ingombota, em Luanda, um hotel e um estabelecimento de ensino.

“Em face da notícia veiculada pela PGR, a administração da CSIS – Centro de Serviços Internacionais de Saúde, Lda., empresa proprietária e operadora da clínica LMC – Luanda Medical Center, vem esclarecer que a única ligação entre esta unidade de saúde e a empresa Luanda Medical Center S.A., proprietária do referido edifício agora entregue ao SENRA, se resume à sua posição de arrendatária do espaço, não existindo qualquer responsabilidade da CSIS Lda. no processo de investigação patrimonial que a PGR anunciou”, indica um comunicado assinado pela administração da CSIS.

Fonte: Lusa