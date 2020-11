Cidadão de 43 anos de idade detido com 120 quilos de liamba

Um cidadão de 43 anos de idade, identificado por Hélder Afonso, foi detido, nesta sexta-feira, pela Polícia Nacional, no município de Ambaca, província do Cuanza Norte, em posse de 120 quilogramas de estupefaciente (liamba), camuflados no interior de quatro bidões de 20 litros cada.

Segundo o porta-voz do Comando Municipal da Polícia Nacional em Ambaca, Adilson José Adão, o referido cidadão foi detido após denúncia anónima de cidadãos, que alertaram a polícia sobre o produto suspeito que o mesmo transportava nesses recipientes.

Esclareceu que o cidadão em causa foi já apresentado ao Ministério Público para os devidos procedimentos legais.

O mesmo era proveniente da província do Uíge com destino à Luanda e transportava a droga disfarçada num saco de 50 quilogramas e em quatro bidões de 20 litros cada.

O acusado confessou a prática que justificou com as dificuldades económicas que enfrenta, resultante da falta de emprego.

“Estou arrependido, mas a vida que levamos hoje obriga-nos a enveredar por essas práticas, com vista à nossa sobrevivência, porque nos formamos, porém andamos sempre desempregados”, queixou-se.

Dados da Polícia Nacional apontam o registo, de Janeiro à Setembro do ano em curso, de 67 casos de consumo, cultivo e tráfico de liamba, que resultou na detenção de 88 cidadãos envolvidos neste tipo de crime e a apreensão de 36 quilogramas e 322 plantas da referida droga.

Fonte: Angop