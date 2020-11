Aulas no ensino primário continuam suspensas

O ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, afirmou, nesta sexta-feira, que se mantem a suspensão da actividade lectiva presencial no ensino primário e pré-escolar no país.

Segundo o ministro, que falava em conferência de imprensa de actualização das medidas contidas no Decreto sobre a Situação de calamidade Pública que entram em vigor a partir de segunda-feira, 22, apenas os alunos do I e II cilos do ensino secundário continuam com o processo normal de ensino presencial.

As aulas no ensino primário estão suspensas desde o mês de Março, com o registo dos primeiros casos Covid-19 no país.

Fonte: Angop