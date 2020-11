Alemanha regista 254 mortos e 22.964 novos casos nas últimas 24 horas

As autoridades de saúde alemãs contabilizaram 254 mortos e 22.964 novos casos de covid-18 nas últimas 24 horas, menos 684 face a sexta-feira, dia em que foi registado o valor mais alto desde o início da pandemia.

Segundo os últimos dados do Instituto Robert Koch (RKI), os casos positivos registados desde o primeiro contágio no país, no final de janeiro, totalizam 902.528 e 13.884 mortos.

O Instituto Robert Koch estima que cerca de 593.100 pessoas já recuperaram da doença e que existem atualmente cerca de 295.500 casos ativos.

No conjunto da Alemanha, a incidência acumulada nos últimos sete dias é de 140,8 casos por 100.000 habitantes.

Os dados referem que o número de doentes com covid-19 internados em unidades de cuidados intensivos ascendia na sexta-feira a 3.615, dos quais 2.103 (57%) necessitavam de respiração assistida, segundo dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e Medicina de Emergência (DIVI).

O fator de reprodução (R), que considera as infeções num intervalo de sete dias em relação aos sete anteriores, e que reflete a evolução das infeções de 8 a 16 dias atrás, situa-se em 1,05, o que significa que cada cem infetados contagiou em média outras 105 pessoas.

Em 02 de novembro, entrou em vigor um novo confinamento parcial no país – mais brando do que o decretado na primavera — para tentar conter a pandemia de covid-19.

Bares e restaurantes, teatros e cinemas, museus e “spas” permanecem fechados, enquanto as lojas e escolas permanecem abertas. O turismo é proibido, o teletrabalho é recomendado e os contactos são limitados a no máximo 10 pessoas de até dois domicílios.

Na próxima semana, a chanceler, Angela Merkel, vai reunir-se novamente com chefes de governo dos estados federados para tentar acertar “um grande pacote com as próximas medidas necessárias” para conter a pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.360.914 mortos resultantes de mais de 56,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo o último balanço feito pela agência francesa AFP.