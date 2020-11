SIC recupera viaturas desviadas por antigo administrador do Lubango

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) apreendeu, nesta quinta-feira, duas viaturas pertencentes ao Estado e supostamente extraviadas pelo antigo administrador municipal do Lubango, Silvano Levy.

Os meios rolantes foram encontradas parqueadas no quintal e oficina nos bairros Hélder Neto e Mitcha, arredores desta urbe.

As viaturas apreendidas já foram restituídas ao fiel depositário que é a administração local.

Falando à ANGOP, no Lubango, a propósito do assunto, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC), na Huíla, Sebastião Vika, disse que a recuperação das viaturas é fruto de um processo investigativo desenvolvido pelos departamentos de combate a corrupção e do laboratório de criminalística, que descobriram a apropriação indevida de tais meios.

Conforme o oficial, investigações estão em curso para a recuperação de possíveis bens patrimoniais do Estado, que provavelmente estejam sob uso do acusado.

Silvano Levy foi detido pelo SIC por forte existência nos crimes de peculato, violação as normas de execução do plano e orçamento, branqueamento de capitais, prevaricação e participação económica em negócios, através do processo 2832/2020.

O arguido, que responde processo crime, está detido há uma semana, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção pessoal de prisão preventiva.

A administração do Lubango tem na sua lista histórica 12 administradores, sendo o Silvano Levy, o sétimo e esteve no cargo de 2012 a 2014 e o único até agora envolvido em escândalo de corrupção.

