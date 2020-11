Seis corpos de barco de imigrantes clandestino dão à costa de ilha cabo-verdiana

As autoridades cabo-verdianas avistaram seis corpos no mar da ilha cabo-verdiana do Sal, suspeitando-se que são pessoas que faziam parte da embarcação que deu à costa na mesma ilha na segunda-feira com 66 emigrantes clandestinos a bordo.

A informação foi avançada hoje à agência Lusa pelo capitão dos Portos do Barlavento de Cabo Verde, Aguinaldo Lima, indicando que os seis corpos deram à costa na quinta-feira e estão num local de difícil acesso na zona de Pedra de Lume, ilha do Sal.

Neste momento, o responsável disse que as autoridades cabo-verdianas estão a ver formas de retirar os corpos da água, cuja operação vai ser dificultada, já que já aparentam estar em estado de decomposição.

“Sim, suspeita-se que também sejam da embarcação. Ainda não temos a certeza, mas tudo indica que sim”, afirmou Aguinaldo Lima, referindo que as autoridades marítimas locais e as de saúde e procurador de comarca vão tentar fazer o levantamento dos corpos.

“Nestes dias o mar está um pouco revolto, com muita ondulação, e vai-se ver a forma de retirar os corpos da água porque é também um local de difícil acesso”, prosseguiu o capitão dos Portos da Barlavento de Cabo Verde, que, além do Sal, abrange as ilhas de Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau e Boa Vista.

Quanto aos emigrantes clandestinos que pertenciam à embarcação e que estão em terra desde segunda-feira, Aguinaldo Lima garantiu que estão bem.

Na segunda-feira, a Inforpress noticiou que uma piroga deu à costa na zona de Pedra de Lume, com cidadãos todos do sexo masculino, que terá partido do Senegal e tinha como destino a Espanha.

Até agora, as autoridades cabo-verdianas ainda não avançaram a origem nem o destino provável do barco, que terá embatido com um rochedo e ficar completamente destruído, segundo disse o capitão dos Portos da Barlavento.

Fonte: Lusa