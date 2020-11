Guardiola quer que Messi continue no Barcelona, mas não exclui contratá-lo

O técnico espanhol Pep Guardiola, atualmente no Manchester City, defendeu hoje que Lionel Messi deve continuar e terminar a carreira no FC Barcelona, mas não excluiu a possível contratação do futebolista argentino no final da temporada.

“Messi é jogador do FC Barcelona. Tenho imensa gratidão pelo que o FC Barcelona fez por mim como jogador e como treinador. Deu-me absolutamente tudo. Por isso, como adepto, o que eu quero é que Messi termine a carreia no FC Barcelona. Acho que já disse isso talvez mil vezes”, afirmou Guardiola, em conferência de imprensa.

Durante a semana, o treinador de 49 anos renovou com o Manchester City até 2023, situação que levou a imprensa inglesa a apontar que a sua continuidade no clube é um sinal de que Messi, que está em final de contrato com o emblema catalão, vai chegar aos ‘citizens’ na próxima temporada.

“Sei que ele [Messi] termina contrato e não sei que o vai acontecer na sua cabeça. O mercado de transferências será em junho, julho. Nós temos metas incríveis que queremos alcançar. E, sobre isso, não posso dizer mais nada”, referiu.

Guardiola, que atuava com médio, fez grande parte da carreira no FC Barcelona, clube em que se formou, e, como treinador, passou quatro temporadas no comando dos catalães, entre 2008 e 2012.

Desde 2016, o técnico espanhol lidera o Manchester City, clube em que atuam os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva e que esta temporada é rival do FC Porto no Grupo C da Liga dos Campeões.

Fonte: Lusa