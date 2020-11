Angola com mais 133 casos e uma morte em 24 horas

Angola registou mais 133 infeções pelo novo coronavírus e uma morte, nas últimas 24 horas, anunciou hoje a ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutucuta.

Dos novos casos, 46 foram notificados em Luanda, 20 em Benguela, 20 em Cabinda, 17 no Cunene, 17 no Mochico, oito no Huambo, três no Cuando Cubando e um no Lunda Sul, afirmou Lutucuta na atualização dos dados relativos à covid-19.

A doença foi diagnosticada a 85 pessoas do sexo masculino e a 48 do sexo feminino, com idades entre 1 mês e 80 anos.

Fonte: Lusa