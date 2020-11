Angola foi eleita, nesta sexta-feira, para assumir, pela segunda vez, a presidência da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL).

O país vai substituir a Republica do Congo, que termina este ano o seu mandato de dois anos.

A eleição de Angola aconteceu durante a 8ª Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da CIRGL que decorreu, por videoconferência, a partir da Republica do Congo, com a participação do Presidente angolano, João Lourenço.