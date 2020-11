Gabão acusa Gâmbia de reter seus jogadores no aeroporto por 8 horas antes do jogo

A Federação Gabonesa de Futebol acusou nesta quarta-feira a Gâmbia de ter retido seus jogadores por oito horas no aeroporto de Banjul para, de acordo com suas acusações, “enfraquecê-los” na véspera de uma partida crucial para classificação na Copa Africana de Nações (CAN) de 2021.

Na manhã da segunda-feira, a delegação do Gabão não foi autorizada a deixar o aeroporto porque as autoridades gambianas alegaram que os testes de covid-19 apresentados não eram válidos.

Representantes gaboneses afirmam que os exames foram realizados 72 horas antes do desembarque, dentro do período exigido pelo governo da Gâmbia.

Fotos dos jogadores da seleção do Gabão dormindo no aeroporto foram publicadas nas redes sociais.

Horas depois, o Gabão perdeu por 2 a 1 para a Gâmbia.

“A manobra da Gâmbia foi bem-sucedida” porque “evitou que os jogadores gaboneses dormissem enquanto a seleção gambiana estava no hotel”, disse o presidente da Federação Gabonesa, Pierre Alain Mounguengui, acrescentando que nesta quarta-feira entrou com uma reclamação na Confederação Africana de Futebol (CAF).

Depois de vencer a partida de ida por 2 a 1 no dia 12 de novembro, o Gabão liderava o Grupo D do torneio classificatório para a Copa Africana, que será disputada nos Camarões em 2021, e uma vitória sobre a Gâmbia era suficiente para garantir a vaga.

Mas com a derrota para a seleção gambiana, as duas equipas estão empatadas com 7 pontos, com o Gabão agora em segundo lugar pelo saldo de golos.

Com a República Democrática do Congo com 6 pontos, essas três seleções vão disputar as duas vagas para o torneio africano nas últimas duas rondas.

Angola é a última classificada do grupo D, somando um empate e três derrotas. Após a derrota de ontem diante da República Democrática do Congo, Angola está virtualmente eliminada.

Fonte: AFP