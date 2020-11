Angola com mais 104 infeções e quatro mortes nas últimas 24 horas

Angola registou mais 104 infeções pelo novo coronavírus e quatro mortes nas últimas 24 horas, anunciou hoje o secretário de Estado para a Saúde Pública de Angola, Franco Mufinda.

Dos novos casos, 58 foram notificados em Luanda, 20 em Benguela, 14 no Huambo, quatro em Cabinda, quatro no Uíge, três em Cuando-Cubando e um em Bengo, afirmou Mufinda na atualização dos dados relativos à covid-19.

A doença foi diagnosticada a 63 pessoas do sexo masculino e a 41 do sexo feminino, com idades entre 01 e 70 anos.

O secretário de Estado anunciou também que foram registadas quatro mortes: duas em Luanda e uma em cada uma das províncias do Uíge e Benguela.

As vítimas mortais são três homens e uma mulher, com idades entre os 56 e os 85 anos.

Segundo Franco Mufinda foram consideradas recuperadas da doença mais 41 pessoas.

No total, desde a deteção dos primeiros casos no país, em 21 de março, Angola registou um total de 13.922 casos de covid-19, incluindo 332 óbitos e 6.623 recuperações.

Atualmente há registo de 6.967 casos ativos, estando nove em estado crítico, 10 em estado grave e 187 em estado moderado.

Os laboratórios angolanos processaram 3.133 amostras nas últimas 24 horas, totalizando 201.561 desde o início da pandemia.

Na atualização dos dados, Franco Mufinda sublinhou a necessidade de não se relaxarem as medidas de prevenção.

“Devemos redobrar as medidas de prevenção”, disse o governante, acrescentando: “A frequência e a permanência de locais com muitas aglomerações só nos pode expor e aumentar o risco de infeções, então devemos evitar”.

O secretário de Estado fez ainda um apelo para o cumprimento de medidas como a lavagem regular das mãos e a utilização de máscaras de proteção.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.339.130 mortos resultantes de mais de 55,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 48.016 mortos confirmados em mais de 1,9 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Angola regista 332 óbitos e 13.922 casos, seguindo-se Moçambique (119 mortos e 14.629 casos), Cabo Verde (104 mortos e 10.000 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.121 casos), Guiné-Bissau (43 mortos e 2.421 casos) e São Tomé e Príncipe (16 mortos e 967 casos).

A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

