Polícia recupera viaturas roubadas e arma de fogo

Três viaturas diversas, igual número de motorizadas e sete armas de fogo foram recuperadas, nos últimos dias, na província do Huambo, na sequência de 32 micro-operações realizadas pela Polícia Nacional, que resultaram no desmantelamento de seis grupos de supostos marginais.

A informação foi prestada hoje, terça-feira, à imprensa, pelo director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação local do Ministério do Interior, Martinho Kavita Satito, acrescentando que as armas foram encontradas com os respectivos carregadores e 67 munições.

Disse que, entre os meios recuperados, constam ainda um computar, três telefones e 12 kilos de cannabis sativa, que estavam em posse dos seis grupos desmantelados, compostos por 14 cidadãos que se dedicavam à prática de crimes de associação de malfeitores, posse ilegal de arma de fogo, roubos qualificados e assaltos à mão armada.

O também superintendente-chefe da Polícia Nacional referiu que os mesmos actuavam em diversas zonas urbanas e arredores da cidade do Huambo, sede da província.

Vivem na província do Huambo, planalto central de Angola, dois milhões, 519 mil e 309 habitantes, distribuídos pelos municípios do Bailundo, Caála, Chicala-Cholohanga, Cachiungo, Chinjenje, Ecunha, Huambo, Londuimbali, Longonjo, Mungo e Ucuma, que perfazem uma extensão territorial de 35.771 quilómetros quadros.

Fonte: Angop